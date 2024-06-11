♦抹茶碗 茶道具 黒楽茶盌 工芸品 古美術品 コレクション 骨董品 アンティーク

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種類...茶道具♦ご注意気持ちの良いお取引行わせて頂きたい為、メルカリ希望購入価格申し込み機能には対応致しません。プロフィール欄ご覧の上お問い合わせ購入頂きます様お願い致します。 茶道具美術骨董品 《黒楽茶盌》！ 箱なし 古美術品骨董品 ★登り窯で焼かれたと思われます。黒茶碗に見えますが、緑釉の流し掛けが随所にございます。茶道具では品、格共に申し分ない秀逸な作品でございます。高台脇、角形陶印ございますが釉下になりますので正確にはわかりません。作風は瀬戸系に見えますが画像ご覧になられご判断お願い致します。 状態特段気になる箇所はございません。古い作品になりますので高台目跡削りが3箇所均等にございます。4枚目画像は景色で入れられておりますので傷ではございません。その他多少の汚れございますが骨董品になりますので予めご容赦お願い致します。ご購入の前に光源の関係上、画像は実際の色と異なる場合ございます、また状態等含め充分確認致しておりますが見落とし見誤りあるやもわかりません、古美術品になりますのでご理解の上、画像をご覧になりご判断をお願い致します。また、個人の自宅保管品につき中古品としての経年劣化等は予めご了承ください。サイズ 高さ 8.5cm口径11.0cm重量 380g#茶道具#覆輪#明時代#瀬戸焼##大樋長左衛門#大樋焼#重要無形文化財#人間国宝#茶道具#人間国宝#楽焼#裏千家#千利休#14代楽吉左衛門覚入作#樂家#楽焼#楽茶碗#萩焼#抹茶碗#大樋長楽#大樋長左衛門#大樋焼#重要無形文化財#茶道具#人間国宝#楽焼#表千家#裏千家#千利休#14代楽吉左衛門覚入作#瀬戸黒#楽茶碗#萩焼