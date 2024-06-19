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- ヤマハ 4CM ソプラノサックス マウスピース リガチャー\u0026キャップ付
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商品詳細
ヤマハソプラノカスタム 4CM状態・未使用品のため、綺麗な状態です！艶やかで色彩感豊かな響きが特徴のマウスピースです！ぜひこの機会にいかがでしょうか？
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