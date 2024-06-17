ポケカ ピカチュウ＆ミュウ ur VMAX

欲しい物ができてお金が必要になったので、出品します。◎商品情報ピカチュウVMAXur(279/184)、ミュウVMAXur(280/184)ブランド：ポケモンカードゲームパッケージ：シングルカード言語：日本語◎発送方法濡れ・折れ防止対策をして発送致します。基本的には２日以内に発送しております。土日を挟む場合は、休み明けの平日の発送となります。◎注意・即購入可能ですがノンクレームでお願いします。トラブル防止の為、返品交換はお受けできませんので、画像をご確認いただき、ご納得の上購入下さい。・メルカリ、PayPayフリマで同時販売を行なっていますので、購入するより先に他で売れてしまった際はそちらを優先させて頂きます。何か気になる点ございましたらお気軽にコメント下さいm(__)m