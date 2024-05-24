Bluetooth搭載 コンパクトギターアンプ

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商品詳細
ブランド:BLACKSTAR色:ブラック(Bluetooth対応)製品型番:BSFLY3BLUETOOTH対応デバイス:ギター材質:プラスチック出力電流:3ワット商品の寸法:10.2Dx17Wx12.6Hcm3W出力のコンパクトなエレキギター・アンプクリーンとオーバードライブの2チャンネル仕様テープ・エコーを再現したディレイ・エフェクト搭載ラインまたはBluetoothによるオーディオ入力に対応どこへでも持ち出せる電池駆動参考価格:13,475円ほぼ未使用の美品です。外箱もあります。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/perpetual273246.html
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http://narcologia.ru/goods/recycling354014.html
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