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唐銅 面取風炉 釜師浄長息 金森紹栄造 大西三四郎極折紙付 供箱付 B645
商品番号 G36295018932
商品名

唐銅 面取風炉 釜師浄長息 金森紹栄造 大西三四郎極折紙付 供箱付 B645
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 9,108 円
在庫状況 あり

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商品詳細

唐銅の面取風炉です。釜師浄長息金森紹栄造寸法径約36cm高さ約23cm大西三四郎極折紙付供箱付状態の良いとても綺麗な品です。長期保管の品になります。ご理解ご納得いただける方お願いいたします。
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