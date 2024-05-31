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- 唐銅 面取風炉 釜師浄長息 金森紹栄造 大西三四郎極折紙付 供箱付 B645
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商品詳細
唐銅の面取風炉です。釜師浄長息金森紹栄造寸法径約36cm高さ約23cm大西三四郎極折紙付供箱付状態の良いとても綺麗な品です。長期保管の品になります。ご理解ご納得いただける方お願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/seamless648529.html
http://narcologia.ru/goods/cotton752061.html
http://narcologia.ru/goods/approximate724020.html
唐銅 面取風炉 釜師浄長息 金森紹栄造 大西三四郎極折紙付 供箱付 B645
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