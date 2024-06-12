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中国　古銅青銅　爵形　香炉　時代箱　M　R6261
商品番号 V99877142274
商品名

中国　古銅青銅　爵形　香炉　時代箱　M　R6261
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 15,615 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...香炉主な素材...銅大きさ　高さ約10cm　幅約8.6cm×約5cm　重さ約197g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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中国　古銅青銅　爵形　香炉　時代箱　M　R6261
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