【お値下げ中・pearl】スネアドラム・チャドスミスモデル

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【pearl】チャドスミスモデル廃番商品になります・使用回数 1〜2回・スネアドラムに 品番タグがそのままです表面は写真3にありますが少し汚れがあります写真を参考にしてくださいこちらはパールのケースもお付けします※ケースにうっすら汚れあり写真10を参考にして下さい中古品だとご理解の上ご購入下さい種類...スネア#スネアドラム#パール#ドラム#チャドスミスモデル#ケース付き#pearl#cs1450