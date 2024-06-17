茶道具 ビルマ産 漆籃胎唐草鳳凰文 蒟醤茶器/茶入 宮田掃庵書付 共箱

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商品詳細
茶道具ビルマ産漆籃胎唐草鳳凰文蒟醤茶器/茶入宮田掃庵書付共箱4D0225サイズ(約):最大径8.8㎝、高さ5.5㎝、重さ84g
http://narcologia.ru/goods/septet173119.html
http://narcologia.ru/goods/septet5519.html
http://narcologia.ru/goods/response851042.html
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