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C-C-B　直筆　サイン　CCB
商品番号 Y23934273461
商品名

C-C-B　直筆　サイン　CCB
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★★★10月21日限定価格です★★★10月22日からは、元の価格10,000円に戻させていただきます。C-C-B　サイン１９８９年　解散前の最後のツアーをされていた頃のサイン☆渡辺英樹さん・田口智治さん・笠浩二さん・米川英之さん、４人のメンバーのサインです。一般的な色紙ではなく、ポリドールレコードのロゴ入りの厚紙です。※。.:*:・'°☆※。.:*:・'°☆※。.:*:・'°☆※。.:*:・'°☆大切にしてくださる方のお手に渡ると嬉しく思います♪中古品である事にご理解いただける方のご購入をお待ちしています。(*^^*)※。.:*:・'°☆※。.:*:・'°☆※。.:*:・'°☆※。.:*:・'°☆C-C-B関連のお品は、他にもございます♪　　　↓#SAKURA☆CCB
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