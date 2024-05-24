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ドラゴンクエストメタリックモンスターズギャラリー スライムブレス マリンスライム
商品番号 Y98410658010
商品名

ドラゴンクエストメタリックモンスターズギャラリー スライムブレス マリンスライム
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 2,729 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【週末特価】◎商品内容ドラゴンクエストメタリックモンスターズギャラリー・スライムブレス1個・マリンスライム1個新品未開封品。バラ売りは不可です。商品の外装(元々商品を包んでいるビニール)はあくまで梱包材ですので、スレやキズはご容赦ください。梱包はポリエチレン袋→プチプチ→宅急便コンパクト専用BOXです。発送はらくらくメルカリ便の宅急便コンパクトです。※梱包サイズ次第で60サイズ宅急便になる場合がございます。よろしくお願いいたします。#ドラゴンクエスト#ドラクエ#限定
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