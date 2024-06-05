純銀 1kg 井島貴金属精錬株式会社 シルバー インゴット

井島貴金属精錬株式会社の1kgの純銀です。私自身で直接購入した製造番号（シリアルナンバー）刻印有りの本物です。複数所有しておりますので、お譲りしたいと思います。複数ご希望の方は、お譲りすること可能です。（送料分プラスα値引きさせて頂きます）専用にしますのでご連絡下さい。またご希望ございましたら金額を伏せてコピーした物品受領書・納品書を同包いたします。※すり替え防止のため返品、また発送後のキャンセルは不可とさせていただきます。何卒ご了承くださいませ。何かご質問等ありましたらコメントにてお願い致します。#シルバー#純銀#インゴット#インゴット1kg#1kg#銀銀貨コイン石福金属興業徳力本店井嶋金銀工業主な素材···銀



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