てんしとあくま　モモンガ　ちいかわ　マスコット　ワクワクゆうえんち　ちいかわ飯店

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商品詳細
部屋に飾っていた時期があったため、袋とタグはつきません。目立った汚れはありませんが神経質な方は購入をご遠慮ください。発送時多少潰しての発送となりますこと、ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/recycling94714.html
http://narcologia.ru/goods/reboot716036.html
http://narcologia.ru/goods/organization960462.html
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