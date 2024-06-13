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送料無料　無垢一本物　香木白檀細密彫刻象置物　高さ25ｃｍ　重さ 1.65ｋｇ
商品番号 F56813656554
商品名

送料無料　無垢一本物　香木白檀細密彫刻象置物　高さ25ｃｍ　重さ 1.65ｋｇ
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 42,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ご不明点があればコメントよろしくお願い致します。商品説明高さ約25ｃｍ　幅約　18×10ｃｍ　重さ1651ｇご覧のように、見事な香木白檀細密彫刻象置物です、無垢一本物です。本物保証です。状態がとてもよい、詳しくは写真でご確認ください。☆複数ご購入の方おまとめ致しますので、先にコメントください。☆即購入も、歓迎です。#骨董品#古美術#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#置物#ヴィンテージ#陶芸　#中国　#ティーポット#茶器　#文房具#茶道具#リリ博物館
http://narcologia.ru/goods/Lincoln260002.html
http://narcologia.ru/goods/response656342.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral579032.html
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