送料無料　無垢一本物　香木白檀細密彫刻象置物　高さ25ｃｍ　重さ 1.65ｋｇ

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ご覧いただきありがとうございます。ご不明点があればコメントよろしくお願い致します。商品説明高さ約25ｃｍ 幅約 18×10ｃｍ 重さ1651ｇご覧のように、見事な香木白檀細密彫刻象置物です、無垢一本物です。本物保証です。状態がとてもよい、詳しくは写真でご確認ください。☆複数ご購入の方おまとめ致しますので、先にコメントください。☆即購入も、歓迎です。#骨董品#古美術#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#置物#ヴィンテージ#陶芸 #中国 #ティーポット#茶器 #文房具#茶道具#リリ博物館