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青木木米(聾米)作品山水図肉筆盃 合箱(1767〜1833)江戸時代を代表する京都の文人陶工、通称 青木左兵衛号は木米の他には青来、百六山(散)人、聾米など数多いサイズ口径約6.5㎝高さ約4㎝数年前に京都の東寺骨董市で¥30000で購入した盃です。真贋はわかりませんが気になり購入した物だけど、今回安値で出品しました。