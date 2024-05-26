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漆塗り家具　　手書き花鳥蒔絵
商品番号 S67861903189
商品名

漆塗り家具　　手書き花鳥蒔絵
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 18,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

花鳥や蝶が描かれた華やかな漆塗り。漆家具収納箱大変華やかなお品物です。手書きで味のある風合い。台座付きカギ付きお部屋が一気に華やぎますよ。素敵なインテリアにいかがですか。【サイズ】（箱）縦29横48高26.5（台座）縦31.5横50.5高14去年、中古で購入して自宅にて保管していました。小キズなどありますが状態は悪くないと思います。
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