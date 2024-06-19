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Saito Guitars ギグケース 新品未使用
商品番号 X67781095658
商品名

Saito Guitars ギグケース 新品未使用
ブランド名 フェンダー
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SaitoGuitarsGigcaseギグケース　ギグバックSaitoGuitarsエレキギターご購入時に付属しているギグケースでございます。かなり頑丈なギグケースで沢山の収納が可能です。商品状態:新品未使用カラー:ブラック追加の写真などご希望があれば改めてお写真撮らせて頂きます。分からないことがあればコメントお待ちしてます。即購入OK
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