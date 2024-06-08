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★モンコレ★ポケットモンスター★セット★
商品番号 U31046484206
商品名

★モンコレ★ポケットモンスター★セット★
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 6,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモン　モンスターコレクション　モンコレネクロズマ（たそがれのたてがみ）ネクロズマ（あかつきのつばさ）ウルトラネクロズマザマゼンタレックウザボルケニオン上記、６体セット（バラ売り不可）■即購入OK■匿名発送、送料無料［水濡れ防止対策、エアマット（プチプチ）で保護］■注意入れ替え防止の為、返品などは一切応じません。購入後のキャンセルは原則認めません。■状態ネクロズマ（あかつきのつばさ）のみ、後ろの一部が色落ちしてます。（写真10枚目でご確認下さい。）その他５体は目立ったキズ、汚れはありませんが、素人検品ですので神経質な方はご遠慮下さい。又、中古品という事をご理解の上でご購入下さい。#その他、ポケモンぬいぐるみ、モンコレはこちら
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