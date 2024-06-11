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- 値下げ！！SUGA AgustD D-DAY JAPAN VIP特典 日本公演
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商品詳細
SUGAAgustDユンギD-DAYJAPANVIP特典日本公演 VIP特典引越しのため整理中のた出品します。大幅お値下げ中です！6/3に参戦した際に貰ったものです。すぐファイルに入れたので綺麗です。ただラキドロ用紙が貰った時から少し折れ目がついた状態でした。写真にてご確認ください。・日本限定VIPチケット・FC会員入場限定トレカ・FC会員入場限定マスク（未開封）・ラキドロ用紙素人保管のため、神経質な方はお控えください。水濡れ、折れ曲がり防止対策をしっかりしたうえ発送いたします。#SUGA#BTS#トレカ#AgustD#D-DAY#FC限定#日本限定入場特典トレカ#VIP#チケット人気グループ···BTS
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