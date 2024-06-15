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- ♢横井智子 1988 油彩画 30F 大
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商品詳細
画家/横井智子タイトル/遊女1988年作30Fサイズ額/木製状態/若干のキズがあります。サイズ 額/横86cm縦105.2cm厚み4cm作品/横73cm縦92cm
http://narcologia.ru/goods/Sydney660549.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate965677.html
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