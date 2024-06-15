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♢横井智子 1988 油彩画 30F 大
商品番号 H51499097538
商品名

♢横井智子 1988 油彩画 30F 大
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 13,340 円
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商品詳細

画家/横井智子タイトル/遊女1988年作30Fサイズ額/木製状態/若干のキズがあります。サイズ　額/横86cm縦105.2cm厚み4cm作品/横73cm縦92cm
http://narcologia.ru/goods/Sydney660549.html
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