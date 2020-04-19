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Bacchas ユニバーサルシリーズ　ストラトタイプ
商品番号 I84207654932
商品名

Bacchas ユニバーサルシリーズ　ストラトタイプ
ブランド名 バッカス
特別価格 税込 6,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンプに繋ぎ音出し確認しました。ボリュームに多少ガリがあったので接点復活剤でメンテナンスを施しました。中古の為、傷や擦れなど少々ありますが全体的には綺麗なほうだと思います。カラーはメタリックレッドです。トレモロアームは欠品です。ソフトケースに入れてプチプチ、段ボールで厳重に梱包して発送致します。
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