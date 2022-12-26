TIDE アーティスト ED100 IDE TATSUHIRO イデタツヒロ ...

TIDEとTeenageMutantNinjaTurtlesのコラボレーション2022年に抽選にて当選◼︎作品名:OWNERS◼︎仕様：モノクロ/シルクスクリーンonジークレープリント/紙◼︎ED：100（COA付き/ナンバリング、作家サイン⼊り）◼︎サイズ：420×594mm（A2）元々額装はされておりません。作品のみの出品となります。未開封の為、実際の商品画像を載せる事は出来ません。購入頂いた後に中身確認の為、商品に手を触れず、中身を確認し、発送致します。匿名発送購入時のまま倉庫にて保存しております。すり替え防止の為、返品は致しかねます。時期により発送までに、1週間以上かかる場合がございますので、ご了承頂いた方のみ、落札をお願い致します。高額な商品になりますので、評価が少ないもしくは、評価が芳しくない場合は購入をキャンセルさせていただくことがあります。受け取り後は1日以内に受取連絡をお願いします。



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