- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 楽器/器材
- >
- DJ機器
- >
- 【高画質で配信に便利！】VR-4HD ビデオミキサー
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
Roland社のビデオミキサーです。購入当時30万以上し、今でも30万前後で新品が販売されております。上位の機種に買い替えたので出品します。つい先日まで使用していたものなので、問題なく使用できます。4chのHDMI信号をミックスできるすぐれものです。USBでPCに取込みできるので非常に便利です。通常のミキサーとしてもかなり優秀で、コンパクトで持ち運びしやすいです。元々入っていた箱とACアダプタ、別売りのPCに繋げるケーブルをセットにしてます。値下げ交渉はご遠慮ください。VR-4HDRoland#Roland#VR_4HD種類···ビデオミキサー・ビデオスイッチャー
http://narcologia.ru/goods/stage900797.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement458899.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose802840.html
http://narcologia.ru/goods/stage900797.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement458899.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose802840.html
Roland ローランド HD AV Mixer VR-4HD
Roland Pro A/V - VR-4HD | HD AV ミキサー
［販売完了］
映像と音声の両立したフルHD対応オールインワンAVミキサー Roland VR ...
高画質で配信に便利！】VR-4HD ビデオミキサー 専門店では www ...
Roland ローランド HD AV Mixer VR-4HD
ローランドVR-4HD オールインワンHD AVミキサーレンタルサービス
Roland HDAVミキサー（VR-4HD）のレンタル商品詳細｜エージーエー ...
モニター/システム | スイッチャー/AVミキサー/中継 | VR-4HD | 商品 ...
Roland HDAVミキサー（VR-4HD）のレンタル商品詳細｜エージーエー ...
モニター/システム | スイッチャー/AVミキサー/中継 | VR-4HD | 商品 ...
おすすめネット Roland VR-4HDビデオミキサー スイッチャー 【箱あり ...
動画解説あり】会議やプレゼンテーションで使える HD AVミキサー ...
Roland VR-4HD + RCC-3-HDMI + マークスミュージック オリジナルクロス ...