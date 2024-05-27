【高画質で配信に便利！】VR-4HD ビデオミキサー

Roland社のビデオミキサーです。購入当時30万以上し、今でも30万前後で新品が販売されております。上位の機種に買い替えたので出品します。つい先日まで使用していたものなので、問題なく使用できます。4chのHDMI信号をミックスできるすぐれものです。USBでPCに取込みできるので非常に便利です。通常のミキサーとしてもかなり優秀で、コンパクトで持ち運びしやすいです。元々入っていた箱とACアダプタ、別売りのPCに繋げるケーブルをセットにしてます。値下げ交渉はご遠慮ください。VR-4HDRoland#Roland#VR_4HD種類···ビデオミキサー・ビデオスイッチャー



Roland ローランド HD AV Mixer VR-4HD



Roland Pro A/V - VR-4HD | HD AV ミキサー

［販売完了］



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