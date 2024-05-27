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【高画質で配信に便利！】VR-4HD ビデオミキサー
商品番号 H56283834447
商品名

【高画質で配信に便利！】VR-4HD ビデオミキサー
ブランド名 ローランド
特別価格 税込 70,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Roland社のビデオミキサーです。購入当時30万以上し、今でも30万前後で新品が販売されております。上位の機種に買い替えたので出品します。つい先日まで使用していたものなので、問題なく使用できます。4chのHDMI信号をミックスできるすぐれものです。USBでPCに取込みできるので非常に便利です。通常のミキサーとしてもかなり優秀で、コンパクトで持ち運びしやすいです。元々入っていた箱とACアダプタ、別売りのPCに繋げるケーブルをセットにしてます。値下げ交渉はご遠慮ください。VR-4HDRoland#Roland#VR_4HD種類···ビデオミキサー・ビデオスイッチャー
http://narcologia.ru/goods/stage900797.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement458899.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose802840.html

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