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エンデヴァー　MASTARLISE EXTRA
商品番号 N60527630014
商品名

エンデヴァー　MASTARLISE EXTRA
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

僕のヒーローアカデミア1番くじ人気タイトル···僕のヒーローアカデミアヒロアカ1番くじのエンデヴァーのMASTARLISEEXTRAフィギュアです！中身の確認のため開封はしてありますが、飾ったりはせず、そのまま箱にしまってありました。狙っていた方この機会に是非ご検討ください！
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