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ADA 照明 水槽 フィルターセット
商品番号 Y36507112242
商品名

ADA 照明 水槽 フィルターセット
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 6,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Do！AquaのPLANTcylinder2030丸型水槽(1週間使用)底にマット貼ってます。とasta20水草用照明(新品)、ADAフック、エーハイムコンパクトフィルター(中古)あくまで中古品ですので多少の傷は御理解よろしくお願い致します。丸型水槽の中身は付属しません。
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