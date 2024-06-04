ADA 照明 水槽 フィルターセット

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商品詳細
Do！AquaのPLANTcylinder2030丸型水槽(1週間使用)底にマット貼ってます。とasta20水草用照明(新品)、ADAフック、エーハイムコンパクトフィルター(中古)あくまで中古品ですので多少の傷は御理解よろしくお願い致します。丸型水槽の中身は付属しません。
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