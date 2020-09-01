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商品詳細
焼酎の種類...麦焼酎一本あたりの容量...720〜899ml総数...1本アルコール度数...30～34%※抽選でしか購入出来ないものです。※1ヶ月前に頂きました。※新品未開封です。六趣五年六趣レギュラー・六趣スペシャルとは違う「常圧蒸留」によって抽出した原酒を長期貯蔵。豪快な口当たりと香り、そしてほのかな甘みが魅力の逸品。容量：720ml度数：30度原料：長いも・麦・麦こうじ
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