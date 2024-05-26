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ロイヤルカナン 犬用 消化器サポート 低脂肪 1kg
商品番号 D64399475797
商品名

ロイヤルカナン 犬用 消化器サポート 低脂肪 1kg
ブランド名 ロイヤルカナン
特別価格 税込 7,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

必要がなくなったので出品します。7袋まとめての購入をお願いします。自宅ですが、冷暗所で保管していました。再生箱でお送りします。賞味期限：2024/09/14ロイヤルカナン犬用消化器サポート低脂肪1kg#ロイヤルカナン犬用消化器サポート低脂肪1kgペットの種類...犬フードの特徴...ドライタイプ総重量...1kg
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