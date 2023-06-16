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ペッツファースト　内容充実ケアチケット
商品番号 X98677632188
商品名

ペッツファースト　内容充実ケアチケット
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 3,315 円
在庫状況 あり

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商品詳細

提携病院で利用可能な内容充実お得なチケットです。費用の高めな混合ワクチン、健康診断付き！有効期限　2024年1月1日内容　混合ワクチン×1　健康診断+お手入れ×1　フィラリア予防1,000円×5提携先病院確認、使用可否確認の上ご購入ください。私の家はかかり付けがあり、利用しないので出品します。返品不可使用期限に余裕あります。取り置きしませんm(__)m先着順といたします。#犬#ペッツファースト#フィラリア#ワクチン
http://narcologia.ru/goods/organization723862.html
http://narcologia.ru/goods/rouge223310.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit856186.html

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