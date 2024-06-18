未使用　SKARGORN ポケツキワイドTシャツ

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SKARGORNポケツキワイドTシャツタグ付き未使用品定価 ：10,890円 税込カラー：カーキmadeinUSA＊お値下げ不可DeuxiemeClasseで取り扱いの商品と同じTシャツです。画像４枚目は着用時の参考にして下さい。自宅クローゼットで保管していました。畳シワなどございます。ご理解の程よろしくお願い致します。お色違いも出品しています♪#DeuxiemeClasse#L'Appartement#MUSEdeDeuxiemeClasse