シルク　絹　ブラウス　プルオーバー　ノースリーブ　おしゃれ　大人　上品な　夏服

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商品詳細
カップ···カップなし季節感···春、夏柄・デザイン···花柄シルク100%のブラウスMサイズシルクのしなやかな手触りでとても高級感があります木の実や葉っぱの模様が大人っぽくてとても品があって素敵なお洋服です♡パラスパレスなどお好きな方にも…他のお洋服も色々出品しています#tsukinowaアパレル#プルオーバー#ブラウス#ノースリーブ#ナチュラル#大人#上品#レディース#木の実#葉っぱ#模様 #春服#夏服#絹#シルクgraniphグラニフデザインTシャツニコアンドnicoandナチュランstudioclipスタジオクリップurbanResearchアーバンリサーチjournalstandardジャーナルスタンダードナノユニバースエヘカソポサンバレーbeamsビームスbeamsboyビームスボーイチャオパニックciaopanicshipsシップスCUBESUGARキューブシュガーanditザラZARASHOO・LA・RUE無印良品無印MUJIWEGOユニクロUNIQLOギャップGAPGUジーユーアースミュージックアンドエコロジーアダストリアkastaneカスタネSamansaMos2アバクロアバークロンビーアンドフィッチアメリカーナAmericanaユナイテッドアローズトゥモローランド
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