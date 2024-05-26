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【新品タグ付】patagonia⭐パタゴニアバックプリントポケTシャツ
商品番号 V12800380238
商品名

【新品タグ付】patagonia⭐パタゴニアバックプリントポケTシャツ
ブランド名 パタゴニア
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3カ月程前に横浜ルミネのソニープラザで購入致しました。試着のみの新品タグ付きになります。胸にポケットがアクセントになっています。ブルーにピンクのプリントが可愛いです❗写真、1、2、3枚目の色味が現品に近いです。カラー　ブルーサイズ　XS(ユニセックスメンズXS)着丈　63cm身幅　45cm肩幅　42cm袖丈　23cm新品試着のみですが自宅保管の為、畳シワがございます。喫煙者、ペットはおりません。ロンハーマンSHIPSノースフェイスコロンビアパタゴニアBEAMSビームスボーイフリークスストアUNITEDARROWSnano・universeイエナジャーナルスタンダードURBANRESEARCHNIKEPUMAadidasルーカQuicksilverチャオパニックティピー
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