【新品タグ付】patagonia⭐パタゴニアバックプリントポケTシャツ

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3カ月程前に横浜ルミネのソニープラザで購入致しました。試着のみの新品タグ付きになります。胸にポケットがアクセントになっています。ブルーにピンクのプリントが可愛いです❗写真、1、2、3枚目の色味が現品に近いです。カラー ブルーサイズ XS(ユニセックスメンズXS)着丈 63cm身幅 45cm肩幅 42cm袖丈 23cm新品試着のみですが自宅保管の為、畳シワがございます。喫煙者、ペットはおりません。ロンハーマンSHIPSノースフェイスコロンビアパタゴニアBEAMSビームスボーイフリークスストアUNITEDARROWSnano・universeイエナジャーナルスタンダードURBANRESEARCHNIKEPUMAadidasルーカQuicksilverチャオパニックティピー