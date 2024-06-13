GOOD ROCK SPEED グッドロックスピード　半袖Tシャツ

GOODROCKSPEED【別注】＜GOODROCKSPEED(グッドロックスピード)＞ロックプリントショートスリーブ1回使用して洗濯した後にクローゼット保管していました。汚れや傷などなく状態はキレイです。古着っぽい加工がされているのでユーズド感がお好きな方にオススメです。もちろんクイーンファンの方にも！購入価格:5170円◾️サイズ（約）:身幅55/肩幅48/着丈68/袖丈19センチカラー···ブラック袖丈···半袖季節感···春、夏、秋柄・デザイン···プリント（ロゴなど）※コンパクトに折りたたんだ状態で梱包させて頂きます。



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