London Fog スーツケース

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。LondonFogのスーツケースです。海外で購入し、日本帰国時に一度使用しました。目立った傷や汚れはないですが、間近で見ると所々傷や汚れがあります。【概要】合計 128cm（内訳） 縦 60cm 横 42cm 奥行 26cmどうぞ宜しくお願いいたします。
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