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London Fog スーツケース
商品番号 I66422822090
商品名

London Fog スーツケース
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。LondonFogのスーツケースです。海外で購入し、日本帰国時に一度使用しました。目立った傷や汚れはないですが、間近で見ると所々傷や汚れがあります。【概要】合計　128cm（内訳）　縦　60cm　横　42cm　奥行　26cmどうぞ宜しくお願いいたします。
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