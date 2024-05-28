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商品詳細
数年前に買ったんですが、なかなか作る機会がなくて、出品しました。定価9072でした。出来ているものではないです。自分で作るタイプです。トートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···その他素材···綿(キャンバス/帆布)特徴···A3サイズ収納可(大容量）ハワイアロハマハロフェリシモ裁縫刺繍手芸手作りハンドメイドプレゼントキャシー中島モチーフタペストリーつなぎ刺繍編み物かばん鞄手提げ
http://narcologia.ru/goods/composite188954.html
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http://narcologia.ru/goods/calling502550.html
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