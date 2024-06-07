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トリーバーチ　ショルダーバッグ
商品番号 N55134416272
商品名

トリーバーチ　ショルダーバッグ
ブランド名 トリーバーチ
特別価格 税込 4,536 円
在庫状況 あり

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商品詳細

空港内の免税店で数年前に購入いたしました。あまり使用しておらず外側傷や汚れも特に見当たりません内側は写真4枚目リップ？がついた跡がありますご確認をお願いいたします自宅保管にご理解いただける方のみよろしくお願いいたします
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