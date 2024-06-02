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新品　ヘンローンシャイニング黄色クロコダイルＬ型長財布
商品番号 W20279149444
商品名

新品　ヘンローンシャイニング黄色クロコダイルＬ型長財布
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 22,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···イエロー●アイテム:Ｌ型長財布マチ付き●色： シャイニング黄色●サイズ縦：9.5cm横：20cmマチ：2cm※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。 ●素材 クロコダイル●状態新品 ●発送方法発送はらくらくメルカリ便で行います。 ●その他、注意事項細かいデザインなどは写真にてご確認ください。即購入大丈夫です。気になる点がありましたらお気軽にご質問ください。
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