新品　ヘンローンシャイニング黄色クロコダイルＬ型長財布

カラー···イエロー●アイテム:Ｌ型長財布マチ付き●色： シャイニング黄色●サイズ縦：9.5cm横：20cmマチ：2cm※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。 ●素材 クロコダイル●状態新品 ●発送方法発送はらくらくメルカリ便で行います。 ●その他、注意事項細かいデザインなどは写真にてご確認ください。即購入大丈夫です。気になる点がありましたらお気軽にご質問ください。



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