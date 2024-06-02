リゼッタLISETTE　ストライプノースリーブブラウス38

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素材...麻カラー...ブルー柄・デザイン...ストライプ季節感...夏夏にメインに着ていただけますが、重ね着ならば一年中着ていただけます。摩擦による多少の毛玉はあります。着丈60、バスト幅52㎝麻100%※多少ではありますが値下げ交渉も賜りますので、お気軽にコメントください。よろしくお願いいたします。#リゼッタ#LISETTE#ストライプ#ブラウス#ノースリ#ノースリーブブラウス#ナチュラルコーデ#