CADUNE デザインカットソー　黒

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商品詳細
★即購入OKです★3年程前、VERYSTOREで購入しました。程良いボリュームスリーブで甘過ぎないデザインです。着用回数は3回くらいです。目立ったダメージや着用感はないと思いますが、中古品であることをご了承ください。写真4枚目と5枚目の色が光の加減でチャコーグレーの様になっていますが、実物は色褪せの無い真っ黒です。発送の際は折りたたみます。サイズ38ホームクリーニングOK季節感···夏、秋保護者会授業参観
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