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- ナラカミーチェ【美品】バイカラーフリル半袖シャツ1
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商品詳細
ナラカミーチェ（NARACAMICIE）バイカラーフリル半袖シャツ￥23,100型番：10-01-04-274▫️カラー:ホワイト▫️サイズ１（Ｍ）９号8枚目参照画像トルソーサイズは9号です。(肩幅41バスト86.5ウエスト67ヒップ91)ご参考になさって下さい。▫️素材:ホワイト：コットン９８％合成繊維（ポリオレフィン系）２％・ストレッチなし・透け感なし手洗い可原産国:イタリアホームクリーニング後クローゼット保管品着用回数1回程度状態綺麗なお品です。＊即購入歓迎＊おまとめ購入割りあり【 説明参照 】配色のフリルやボタンがポイントの半袖シャツです。Ｖネックを採用することで、顔周りをすっきりとした印象に。胸元のダーツで、シルエットは立体的に仕上がりました。やや丸みを帯びたヘムラインもポイントのひとつ。女性らしさがありながらも、甘すぎないすっきりとした表情が魅力。オンオフ問わずに活躍するアイテムです。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏
http://narcologia.ru/goods/calling837450.html
http://narcologia.ru/goods/plaque593707.html
http://narcologia.ru/goods/capitation932608.html
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