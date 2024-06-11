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マムート 半袖速乾 VネックTシャツ レッド レディースMサイズ ポーラテック
商品番号 L76087034670
商品名

マムート 半袖速乾 VネックTシャツ レッド レディースMサイズ ポーラテック
ブランド名 マムート
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※ご覧頂き誠にありがとうございます。自己紹介欄に取引に関して注意事項を記載いたしております。必ずご確認、ご納得の上ご購入のほどよろしくお願いいたします。マムートMAMMUT半袖速乾VネックTシャツレッドレディースMサイズポーラテックの出品です。状態…古着になりますが、特に目立ったダメージはなくきれいなコンディションです。サイズ…レディースMサイズ 着丈62cm身幅(脇下から)47cm袖丈(肩から)17cm肩幅37cm  ※平置き背面、素人採寸です。 簡易包装にて発送致します。他にも多数出品致しております。同梱大歓迎です。
http://narcologia.ru/goods/smear932504.html
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