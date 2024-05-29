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ラインストーンポイントブラウス
商品番号 X34229386862
商品名

ラインストーンポイントブラウス
ブランド名 ナチュラルビューティーベーシック
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Mサイズグレイッシュベージュ2回のみの着用で美品です✨胸元のストーンとグレイッシュベージュの色味が絶妙なかわいさで、一目惚れし購入しました！このブラウスは古着を扱うサイト等でも、なかなか流通していない商品ですので出品迷っています（;;）定価6600円
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