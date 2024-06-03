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九龍妖魔學園紀　メモ帳　　ドラマCD予約限定購入特典　販促グッズ 非売品
商品番号 T30452959789
商品名

九龍妖魔學園紀　メモ帳　　ドラマCD予約限定購入特典　販促グッズ 非売品
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 5,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入可◎画像の１点のお譲りです。確かドラマCDの全巻購入特典だったと思います。※未使用未開封品ですが、かなり昔のグッズですので、何か気になる点がある方は、確認用に写真を追加したりいたしますので、トラブル防止の為、購入前にコメントをいただけると助かります。※左上に当初より少しイタミがあります。(写真4枚目参照)折れ防止と水濡れ対策をしてネコポスでの発送を予定しております。よろしくお願い致します。キャラクター···コミック・アニメ・ゲームグッズ種類···メモ帳
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