- ホーム
- >
- レディース
- >
- トップス
- >
- Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)
- >
- おまけ付きパトゥPATOUホワイトTシャツ白tシャツ
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。大人気ロゴTシャツ XSサイズイタリアより購入いたしました。サイズ感的には実際Sくらいかと思います。との事で購入した品物ですが似合わなかったため出品いたします！一回だけきたときにほぼ目立たないですが薄黄色い2ミリほどのシミが2箇所ついてしまったのでお安く販売します！＜寸法 約：cm＞*個体差あり着丈：66cm身幅：43cm肩幅：42cm袖丈：19.5cmカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/plaque513807.html
http://narcologia.ru/goods/providence605094.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate287848.html
http://narcologia.ru/goods/plaque513807.html
http://narcologia.ru/goods/providence605094.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate287848.html
おまけ付】 PATOU ピンクS 【新品】M 新品未着用 サイズ ピンクS 大 ...
三越伊勢丹 | Patou/パトゥ通販 | Patou logo t-shirt in organic ...
最終値下げ 新品未使用 PATOU htii.edu.kz PATOU☆ パトゥ パトゥPATOU ...
新品 PATOU オーガニックコットン パトゥロゴTシャツ Mサイズ-
オーガニックコットン パトゥロゴTシャツ - White - XXS
オーガニックコットン パトゥロゴTシャツ - White - XXS
PATOU(パトゥ)｜ESSENTIAL PATOU Tシャツ/ホワイト の通販 ...
Patou | オーガニックコットン パトゥロゴTシャツ
☆PATOU オーガニックコットン パトゥロゴTシャツ L-
50%OFF PATOU パトゥ 人気 半袖 ロゴTシャツ Mサイズ Tシャツ ...
☆超目玉】 パトウ 半袖Tシャツ Mサイズ 未使用】PATOU 【新品 【新品 ...
ESSENTIAL PATOU Tシャツ
オーガニックコットン パトゥロゴTシャツ - White - XXS