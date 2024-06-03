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おまけ付きパトゥPATOUホワイトTシャツ白tシャツ
商品番号 S61838863778
商品名

おまけ付きパトゥPATOUホワイトTシャツ白tシャツ
ブランド名 パトゥ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。大人気ロゴTシャツ　XSサイズイタリアより購入いたしました。サイズ感的には実際Sくらいかと思います。との事で購入した品物ですが似合わなかったため出品いたします！一回だけきたときにほぼ目立たないですが薄黄色い2ミリほどのシミが2箇所ついてしまったのでお安く販売します！＜寸法　約：cm＞*個体差あり着丈：66cm身幅：43cm肩幅：42cm袖丈：19.5cmカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト季節感···春、夏、秋
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