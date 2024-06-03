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- ARMANI COLLEZIONI アルマーニ コレツォーニ ブラック ブラウス
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商品詳細
商品の情報ですブランド名⇒ARMANICOLLEZIONIアルマーニコレツォーニ生地⇒薄手のニットに近い肌触りですカラー⇒ブラック状態ランク⇒CA：未使用品B：未使用に近い美品C：使用感があまりなく傷や汚れがないお品D：使用感はあるが傷や汚れは無しE：使用感は少ないが少々の傷、汚れありF：使用感があり傷、汚れありG：状態が悪いお品状態について⇒目立った傷や汚れはございません表記サイズ⇒サイズ38Mサイズ表記ですがタイト目のサイズ感です身幅(ワキ下)⇒約39cm着丈(エリも含む)⇒約48cm袖丈⇒約58cm肩幅⇒約41cm7/23
http://narcologia.ru/goods/insignificant620982.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral931832.html
http://narcologia.ru/goods/message81327.html
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