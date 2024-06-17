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- ✴️10月末まで✴️SOU•SOU 交編鹿の子 /伯爵羽織 宮中袖 /濡羽色☆美品
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商品詳細
SOU•SOU交編鹿の子伯爵羽織宮中袖濡羽色サイズM数年前？に公式ショップで購入しました。届いてすぐ試着したのみです。今回出品するにあたり1回お洗濯しました。大変美品ですがあとは写真でご判断いただけたらと思います。来年の夏にいかがでしょうか。季節もののため出品は10月末までとなります。なるべくコンパクトにして配送させていただきます。水濡れしないよう袋に入れて梱包いたします。○寸法M身丈75 肩幅60 胸囲118 裾囲118 袖丈46cm
http://narcologia.ru/goods/mobilehome482843.html
http://narcologia.ru/goods/traverse97926.html
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SOU・SOU
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