  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
✴️10月末まで✴️SOU•SOU 交編鹿の子 /伯爵羽織 宮中袖 /濡羽色☆美品
商品番号 F23017209853
商品名

✴️10月末まで✴️SOU•SOU 交編鹿の子 /伯爵羽織 宮中袖 /濡羽色☆美品
ブランド名 ソウソウ
特別価格 税込 2,625 円
在庫状況 あり

在庫状況について

サイズ
数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

SOU•SOU交編鹿の子伯爵羽織宮中袖濡羽色サイズM数年前？に公式ショップで購入しました。届いてすぐ試着したのみです。今回出品するにあたり1回お洗濯しました。大変美品ですがあとは写真でご判断いただけたらと思います。来年の夏にいかがでしょうか。季節もののため出品は10月末までとなります。なるべくコンパクトにして配送させていただきます。水濡れしないよう袋に入れて梱包いたします。○寸法M身丈75　肩幅60　胸囲118　裾囲118　袖丈46cm
http://narcologia.ru/goods/mobilehome482843.html
http://narcologia.ru/goods/traverse97926.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild323852.html

✴️10月末まで✴️SOU•SOU 交編鹿の子 /伯爵羽織 宮中袖 /濡羽色☆美品
SOU・SOU

✴️10月末まで✴️SOU•SOU 交編鹿の子 /伯爵羽織 宮中袖 /濡羽色☆美品
SOU・SOU

✴️10月末まで✴️SOU•SOU 交編鹿の子 /伯爵羽織 宮中袖 /濡羽色☆美品
SOU・SOU

✴️10月末まで✴️SOU•SOU 交編鹿の子 /伯爵羽織 宮中袖 /濡羽色☆美品
SOU・SOU

✴️10月末まで✴️SOU•SOU 交編鹿の子 /伯爵羽織 宮中袖 /濡羽色☆美品
SOU・SOU

✴️10月末まで✴️SOU•SOU 交編鹿の子 /伯爵羽織 宮中袖 /濡羽色☆美品
SOU・SOU

✴️10月末まで✴️SOU•SOU 交編鹿の子 /伯爵羽織 宮中袖 /濡羽色☆美品
麻 挿入編（そうにゅうあみ） 伯爵羽織（はくしゃくばおり） 宮中袖（きゅうちゅうそで）／濡羽色（ぬればいろ） - SOU・SOU netshop　 （ソウソウ）　-　『新しい日本文化の創造』

✴️10月末まで✴️SOU•SOU 交編鹿の子 /伯爵羽織 宮中袖 /濡羽色☆美品
麻 挿入編（そうにゅうあみ） 伯爵羽織（はくしゃくばおり） 宮中袖（きゅうちゅうそで）／濡羽色（ぬればいろ） - SOU・SOU netshop　 （ソウソウ）　-　『新しい日本文化の創造』

✴️10月末まで✴️SOU•SOU 交編鹿の子 /伯爵羽織 宮中袖 /濡羽色☆美品
麻 挿入編（そうにゅうあみ） 伯爵羽織（はくしゃくばおり） 宮中袖（きゅうちゅうそで）／濡羽色（ぬればいろ） - SOU・SOU netshop　 （ソウソウ）　-　『新しい日本文化の創造』

✴️10月末まで✴️SOU•SOU 交編鹿の子 /伯爵羽織 宮中袖 /濡羽色☆美品
SOU・SOU

✴️10月末まで✴️SOU•SOU 交編鹿の子 /伯爵羽織 宮中袖 /濡羽色☆美品
SOU・SOU

✴️10月末まで✴️SOU•SOU 交編鹿の子 /伯爵羽織 宮中袖 /濡羽色☆美品
麻 挿入編（そうにゅうあみ） 伯爵羽織（はくしゃくばおり） 宮中袖（きゅうちゅうそで）／濡羽色（ぬればいろ） - SOU・SOU netshop　 （ソウソウ）　-　『新しい日本文化の創造』

✴️10月末まで✴️SOU•SOU 交編鹿の子 /伯爵羽織 宮中袖 /濡羽色☆美品
撥水織（はっすいおり） 宮中袖（きゅうちゅうそで） 間（けん） 単（ひとえ）／濡羽色（ぬればいろ） - SOU・SOU netshop　（ソウソウ）　 -　『新しい日本文化の創造』

✴️10月末まで✴️SOU•SOU 交編鹿の子 /伯爵羽織 宮中袖 /濡羽色☆美品
フェイクヌバック 宮中袖（きゅうちゅうそで） 間（けん） 単（ひとえ）／濡羽色2（ぬればいろ） - SOU・SOU netshop　（ソウソウ）　-　 『新しい日本文化の創造』

✴️10月末まで✴️SOU•SOU 交編鹿の子 /伯爵羽織 宮中袖 /濡羽色☆美品
フェイクヌバック 宮中袖（きゅうちゅうそで） 間（けん） 単（ひとえ）／濡羽色2（ぬればいろ）

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru