【超美品】エルメス 長財布 アザップロング シルクイン ピンク

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商品説明《ブランド名》エルメス《サイズ》横19.7cm 縦10.5cm 奥行き1.5cm《型番》H044088《シリアルナンバー》SI□Q歯車マーク《状態》全体的にとても綺麗な状態です。内側も汚れ等少なく綺麗です。ファスナーの開閉は良好です。◼︎購入経路はエルメス公式オンラインショップです。◼︎知り合いの質屋で真贋判定しているため本物に間違いございません！◼︎刻印は画像の8枚目にございます。◼︎丁寧に配送いたします！◼︎購入後のクレームやキャンセルはお受けできません。ご購入される方は商品に納得頂けたものと判断します。◼︎商品状態の感じ方は個人差があります事をご理解下さい。◼︎商品の状態は、出来る限り明確にお伝えしていきますが、見落としている場合もあるかもしれません。神経質な方、完璧なものを求める方の購入はご遠慮願います。