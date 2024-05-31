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アルベロベロ　キルティングショルダーバッグ　未使用
商品番号 Q36098071290
商品名

アルベロベロ　キルティングショルダーバッグ　未使用
ブランド名 アルベロベロ
特別価格 税込 5,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アルベロベロ　キルティングショルダーバッグ黒のリバーシブルベストとお揃いです。売り切れました。軽く、外ポケット、中も仕切りあり、ファスナー付き便利です。見た目より、使い易いバッグです。
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