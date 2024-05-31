【限定】JILLbyJILLSTUART ラタンバニティ ホワイト かごバッグ

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商品詳細
大人気ブランドJILLbyJILLSTUARTラタンバニティホワイトかごショルダーバッグです。大人レディに仕上げたラタンバッグ。ナチュラルな雰囲気のラタンボディとフラップの異素材コンビネーションが上品なデザインで、肩掛けできるショルダーストラップ付きです。国内正規店で購入しましたが去年1度使用したのみで出番がないため、出品します。そろそろリサイクルショップに持ち込みも考えているので商品ページが消えた場合はご了承ください。即購入○ご質問等ございましたらお気軽にコメントください。
http://narcologia.ru/goods/ambassador687106.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper996709.html
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