【限定】JILLbyJILLSTUART ラタンバニティ ホワイト かごバッグ

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大人気ブランドJILLbyJILLSTUARTラタンバニティホワイトかごショルダーバッグです。大人レディに仕上げたラタンバッグ。ナチュラルな雰囲気のラタンボディとフラップの異素材コンビネーションが上品なデザインで、肩掛けできるショルダーストラップ付きです。国内正規店で購入しましたが去年1度使用したのみで出番がないため、出品します。そろそろリサイクルショップに持ち込みも考えているので商品ページが消えた場合はご了承ください。即購入○ご質問等ございましたらお気軽にコメントください。