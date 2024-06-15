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マルニ　カゴバック　スモール
商品番号 H77148448608
商品名

マルニ　カゴバック　スモール
ブランド名 マルニ
特別価格 税込 24,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バイマで10万程で購入しました。ロエベのカゴバッグと違い、ラフィアの素材が外に飛び出さないので、服などに引っかからないので、とても使いやすかったです。他のバッグが欲しいので出品しました。娘にあげるかもしれないので、もしかしたら出品取りやめるかもしれません。外はそこに消しゴム？みたいな汚れ以外は綺麗です。中は写真の通り鉛筆？みたいな汚れがついてますので、お安くしております。◾︎商品名MARNIかごバッグショルダーバッグブラックTROPICALIASUMMERスモールバッグマルニハンドバッグトロピカリアラフィアパネルファブリックライニングレザークロージャーラフィアカゴバッグかごバッグ刺しゅうロゴイタリア製ミディアムサイズスモールサイズ◾︎サイズ約　高さ：27ｃｍ　横：上辺40ｃｍ　下辺21ｃｍスモールサイズです。素人採寸ですので多少の誤差がある可能性があります。ご了承ください。◾︎カラーブラウン(茶)◾︎付属品ショルダーストラップ保存袋◾︎MadeinItaly
http://narcologia.ru/goods/stealth58076.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi225647.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion490278.html
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