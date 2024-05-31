美品 FURLA レザー ハンドバッグ ショルダーバッグ

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商品詳細
FURLAフルラレザーハンドバッグショルダーバッグ2wayゴールド金具チャームレディース極美品○サイズタテ18cmヨコ25cmマチ10cmショルダー110cm（調節可能）○状態目立った汚れや傷はなく、綺麗な状態です！持ち手の割などもございません。1枚目の写真に写っているもの全ておつけします。カバンに付いているスカーフもFURLAで購入しました。ペットボトルも入りとっても大容量です♡あくまで中古品のため、御理解頂ける方のみご購入お願いいたしますm(__)m購入時期は2020年で、数回しか使用していません。#FURLA#フルラ#トートバッグ
http://narcologia.ru/goods/hesitantly329884.html
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