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モノグラム サンローラン ルーカメラバッグ
商品番号 D74701450472
商品名

モノグラム サンローラン ルーカメラバッグ
ブランド名 サンローラン
特別価格 税込 31,899 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハワイで購入しました。バッグがたくさんあるので出品します。使用回数は20~30回程度です。バッグの四隅にスレがあったり、中袋にハンドクリームをこぼしてしまった跡があります。状態は写真でご確認ください。ギャランティカードはなくしてしまいましたが、間違いなく正規品です。【サイズ】高さ:約16.0cmx幅:約23.0cmxマチ:約6.0cmストラップ約145cm(7つ穴で長さ調整可)【素材】ラムスキン100％【仕様】ダブルジップ開閉式、内側にスロットポケットⅹ1、ストラップ長さ調節可（取り外しは不可）、サンローランロゴを刻印したメタルプレート＆フリンジは取り外し可能　MADEINITALYモノグラムサンローランルーカメラバッグセンターにYSLのロゴを型押しした、クラシカルなショルダーバッグ♪キズが付きにくく柔らかレザーで見た目、手触り共に◎開口部はファスナーでしっかりと閉じられるので安心♪スモールバッグながらもマチがあるためお財布、名刺入れ、携帯、アクセサリー、口紅、その他の必需品も入る見た目以上の収納力♪長さを調節できるレザーショルダーストラップ、取り外し可能なレザータッセルでイメチェンも◎シンプルながらもロゴの型押し、ロゴプレート、レザータッセルでインパクト大！ヒールにもスニーカーにも、ドレスにもTシャツにも、どんなシチュエーションにも使いまわせる優れもの♪動き回る子連れママの貴重品入れにも最適♪ご旅行のお供にも♪♡直営店で購入のため、日本のSaintLaurentでのメンテナンス可能!!柄・デザイン...無地カラー...ブラック
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